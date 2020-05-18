В Смольном рассказали, как пенсионерам получить выплаты

Граждан готовы заплатить за соблюдение режима самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 18 мая. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Всем пенсионерам за соблюдение режима самоизоляции положены выплаты. Те, кому больше 80 лет, инвалиды 1 группы от 74 лет и 2-й группы, горожане старше 65-ти, находящихся на социальном обслуживании на дому, получат две тысячи рублей автоматически.

Остальные должны до первого сентября 2020 года уведомить власти о желании получить средства. Вся информация есть на сайте Городского информационно-расчетного центра. Пенсионерам нужно заполнить документ и отнести его в районную администрацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России на выплаты медикам перечислили 22 млрд рублей. Кроме того, Мишустин попросил правительство впредь использовать точные формулировки, исключающие возможность двойного толкования при выдаче поручений