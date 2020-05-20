Житель Петербурга, избивший врача скорой помощи, предстанет перед судом

Житель Петербурга, избивший врача скорой помощи, предстанет перед судом
Житель Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений). Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы признала виновным 42-летнего мужчину, который избил прибывшего по вызову врача скорой помощи.

Инцидент произошел вечером 2 мая текущего года. По информации правоохранительных органов, медиков на дом вызвала 80-летняя бабушка нападавшего, так как ей внезапно стало плохо. Скорая помощь прибыла к одному из домов по Шпалерной улице, после чего врач поднялся в квартиру.

Однако медработника встретила в дверях не старушка, а мужчина, который сорвал с него средства индивидуальной защиты. Не удовлетворившись этим, злоумышленник толкнул врача в грудь, из-за чего тот упал. Нападение обвиняемый совершил из хулиганских побуждений. Наказание петербуржцу определит суд Центрального района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом в Петербурге предстанет пьяный водитель, нанесший телесные повреждения полицейскому.

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