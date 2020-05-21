В оранжерее Калининского района вырастили миллион цветов, которыми украсят улицы Петербурга

В оранжерее Калининского района вырастили миллион цветов, которыми украсят улицы Петербурга
Радовать горожан будут пеларгония, сурфиния, бегония грацилис, тагетес, агератум, цинерария и другие виды. Фото: pixabay.com

Садовники Северной столицы приступили к высаживанию цветов на городские клумбы. Для этих целей в оранжерее Калининского района вырастили миллион цветов.

Большая часть из них, около 600 тысяч, украсят, собственно, Калининский район. Еще 240 тысяч рассадят в клумбах Невского района, и свыше 100 тысяч растений разместят в Приморском районе. Планируется, что работы по благоустройству будут длиться до середины июня.

Кроме того, на следующей неделе на Свердловской набережной разобьют специальный 400-метровый цветник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что все растения адаптированы к не самому мягкому климату региона и должны радовать горожан и гостей Петербурга до октября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово хотят привести в порядок парк «Оккервиль».

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