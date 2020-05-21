Найденные в лесу Челябинска полсотни иномарок отдадут медикам

Местные власти передадут иномарки в медучреждения.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального правительства, решение направить найденные в лесу иномарки принадлежит губернатору Челябинска Алексею Текслеру.

Градоначальник заявляет, что часть машин задействую в работе по ситуации с коронавирусной инфекцией, а другой частью заменят старые автомобили из правительственного автопарка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Челябинске в лесу нашли более 50 новых Toyota Camry. Они находились там около полугода. Автомобили были закуплены за счет городского бюджета за 120 млн рублей. Машины хотели использовать для проведения масштабных предприятий, к примеру саммитов. Однако их так и не использовали по назначению.