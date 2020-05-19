В Челябинске в лесу нашли более 50 новых Toyota Camry

В Челябинске в лесу нашли более 50 новых Toyota Camry
Машины стоят возле берега озера уже почти год. Фото: pixabay.com

На окраине Челябинска образовалась стихийная стоянка черных Toyota Camry, японских седанов бизнес-класса. Журналисты насчитали свыше 50 автомобилей.

Иномарки припаркованы возле озера Смолино уже более полугода. Изначально машины были закуплены для проведения масштабных мероприятий: саммитов ШОС и БРИКС и других крупных событий с участием политиков и бизнесменов, объясняет издание 74.ru, сотрудники которого обнаружили автомобили.

Toyota Camry были закуплены за счет городского бюджета осенью 2019-го. На них выделили, в общей сложности, около 120 миллионов рублей. Однако использовать по назначению иномарки не пришлось. Местные чиновники уверяют, что во второй половине текущего года машинам найдут применение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для полиции в Петербурге закупили 190 новых автомобилей.

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