Полиция Петербурга обновляет автопарк

Полиция Петербурга обновляет автопарк
Полиция. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургская полиция пополнила автопарк 190 новыми автомобилями, большая часть из которых будет использоваться при патрулировании города.

Согласно данным сайта госзакупок, уже к концу июня в ведомство получить три десятка новых автомобилей для обеспечения охраны общественного порядка.

Каждый автомобиль в среднем обойдется ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в 1,3 млн рублей. Скорее всего, это будут Hyundai Solaris и УАЗ.

Всего на балансе регионального ведомства имеется почти пять тысяч служебных машин, среди которых есть марки Ford, Volkswagen, Skoda, УАЗ.

Поставку в 160 патрульных машин для ведомства обеспечит компания, входящая в холдинг «Аларм-Моторс». Стоимость контракта оценивается в 198,2 млн рублей.

Еще 30 автомобилей полиция Петербурга получит от компании «Рольф». Автомобили должны поставить до конца июня этого года. Компания снизила стоимость поставки почти на 10% — до 40,9 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Почта России закупила автомобили LADA Largus на 1,2 млрд.

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