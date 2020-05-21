В России ждут взрыв смертности от рака этой осенью

В России ждут взрыв смертности от рака этой осенью
Врач. Фото: pixabay

Этой осенью в России может произойти взрыв заболевания онкологией с запущенными стадиями, предупреждает завотделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский.

В России происходит увеличение нагрузки на онкологические стационары, поскольку часть из них сейчас работают для лечения нового коронавируса, сообщают «Известия».

По словам врача, в СЗФО три медицинских учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки. Он отметил, что две клиники уже перепрофилировали под коронавирус.

Все пациенты были переведены в одну клинику. Черниковский считает, что все медучреждения по борьбе с раком должны были продолжать работу в прежнем режиме.

Специалист отметил, что сейчас происходит сокращение выявления онкологии на ранней стадии из-за приостановки обследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вслед за пандемией COVID-19 в России могут произойти вспышки ВИЧ.

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