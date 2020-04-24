Вслед за пандемией COVID-19 в России могут произойти вспышки ВИЧ

Вслед за пандемией COVID-19 в России могут произойти вспышки ВИЧ
Эксперты предрекают вспышку ВИЧ в России. Фото: pixabay

Эксперты считают, что пандемия коронавируса в России может спровоцировать вспышку вируса иммунодефицита человека.

Как сообщают «Известия», распространение коронавируса серьезно повлияло на работу по профилактике ВИЧ в ряде российских регионов. Кроме того, с перебоями функционируют программы низкопорогового мониторинга, когда человек может сдать анализы на ВИЧ, сохраняя анонимность.

Специалисты пояснили, что инфекция может начать активнее распространяться из-за того, что в некоторых субъектах перестают выявлять новые случаи, тем самым теряя контроль над ситуацией.

Гендиректор благотворительного фонда «Источник надежды» считает, через некоторое время после завершения пандемии коронавируса в стране начнется очередная волна заболеваемости ВИЧ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы лучшие и худшие «друзья» коронавируса.

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