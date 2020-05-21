Авиаперевозчики просят отменить частичное заполнение самолетов

В России ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила, что «антивирусная» рассадка пассажиров в самолетах может привести к скачку цен на билеты.

Как сообщает «Коммерсантъ», АЭВТ раскритиковала рекомендации Роспотребнадзора по заполнению салонов самолетов в условиях коронавирусной пандемии. Ассоциация считает, что из-за этого могут резко вырасти цены на авиабилеты.

В связи с этим АЭВТ обратился к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой отменить рекомендации.

Эксперты ассоциации считают, что заполнение салонов лишь наполовину приведет к уменьшению числа рейсов и скачку цен на билеты. При этом принимаемых в этой отрасли ограничительных мер достаточно для минимизации распространения коронавируса.

Кроме того, в апреле наполняемость салонов составила всего 37%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих высказался против соблюдения социального дистанцирования при рассадке в самолетах