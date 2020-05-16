Минтранс: социальное дистанцирование приведет к резкому росту цен на авиабилеты

Дитрих также напомнил об обязательной фильтрации воздуха и дезинфекции в салонах самолетов, что обеспечивает дополнительную безопасность. Фото: pixabay.com

Дитрих также напомнил об обязательной фильтрации воздуха и дезинфекции в салонах самолетов, что обеспечивает дополнительную безопасность. Фото: pixabay.com

Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих высказался против соблюдения социального дистанцирования при рассадке в самолетах.

По словам министра это приведет к значительному подорожанию авиабилетов. Если рассаживать пассажиров с соблюдением дистанции в 1,5 метра, то минимальная стоимость билета может приблизиться к 70 тысячам рублей, отмечает Дитрих.

Глава ведомства также привел в пример зарубежных коллег, которые попытались прибегнуть к этой практике, но быстро отказались из-за нерентабельности. Он также отметил, что средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) при перелетах должно быть достаточно, это уже обсуждалось с коллегами из Роспотребнадзора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по прогнозам Минтранса РФ, падение объемов перевозок РЖД к концу 2020 года составит 11%.