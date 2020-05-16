Минтранс допускает, что падение перевозок РЖД по итогам года составит 11%

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих допускает, что по итогам текущего года объемы перевозок «Российских железных дорог» (РЖД) могут снизиться на 11%.

Об этом глава Минтранса заявил в субботу, 16 мая, отвечая на соответствующий вопрос. Слова чиновника приводит РИА Новости. Отметим, что причиной значительного снижения показателей, вероятно, является пандемия коронавирусной инфекции, которая поспособствовала падению спроса на железнодорожные билеты.

На сегодняшний день в России выявлено свыше 272 тысяч случаев заражения COVID-19, ограничительные меры по-прежнему действуют на территории всей страны, лишь в некоторых регионах сделаны небольшие послабления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мае между Санкт-Петербургом и столицей начнут курсировать дополнительные пары «Сапсанов». Это связано с новой схемой рассадки, соответствующей санитарным требованиям.