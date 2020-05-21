Россияне назвали главную сложность самоизоляции

Россияне назвали главную сложность самоизоляции
Фото: unsplash.com

Россияне рассказали об основных сложностях при соблюдении режима самоизоляции, которые они испытывают.

Результаты опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества, которые приводит РИА Новости, показали, что больше всего россияне жалуются на нехватку живого общения.

Из тех, кто столкнулся с такой проблемой, 30% стараются больше общаться в онлайне, а 26% заявили, что электронные способы связи не заменят личные встречи.

При этом чаще всего на нехватку живого общения сетуют женщины (60%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (67%). Мужчины говорят об этом реже (52%).

Исследование также показало, что 44% опрошенных не испытывают сложностей в отношениях на самоизоляции. Еще 23% признались, что у них были проблемы, однако отношения удалось наладить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи рассказали, как помочь ребенку на самоизоляции.

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