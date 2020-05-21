На путепроводе над КАД завтра введут реверсивное движение

С 22 мая на путепровод, расположенном на 90 км внутреннего кольца КАД в Горбуновском поселении Ленобласти, начнутся работы по замене деформационного шва. В связи с этим на участке организуют реверсивное движение.

Ограничение вводится с 22 мая по 10 июня 2020 года. Скорость движения на путепроводе временно ограничат до 40 км.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На путепроводе всего две полосы движения, по одной в каждом направлении. В начале работы будут произведены на одной половине проезжей части, затем — на другой.

Генеральным подрядчиком работ выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение трамваев по Шлиссельбургскому проспекту ограничивается с 22 мая из-за дорожных работ на путях.