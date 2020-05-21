В Колпино пенсионерка перевела «банковским» мошенникам 1,2 миллиона

В Кировском районе Ленобласти пожилой жительнице поступил звонок от «сотрудницы банка», после чего женщина перевела неизвестным 1,2 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обо всем стало известно в среду, 20 мая. В отдел полиции обратилась 66-летняя пенсионерка, проживающая в поселке городского типа Приладожский. Она рассказала, что накануне ей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась Новиковой Натальей Геннадьевной, сотрудником ПАО «Почта Банк». Собеседница сообщила, что со счетов пенсионерки хотят похитить деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, доверчивая жительница отправилась к терминалу банка «Тинькофф», расположенному в Колпино на Октябрьской улице, сняла со своего счета 1,2 млн рублей и перевела на счета неизвестных банков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах неизвестный угнал «КамАЗ» с желтыми мигалками.