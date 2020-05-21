Водитель Chevrolet умер после столкновения с бензовозом в Киришском районе

Один из водителей скончался. Фото: pixabay

Один из водителей скончался. Фото: pixabay

В Киришском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с КамАЗом и Chevrolet. Один из водителей скончался на месте.

Трагедия случилась сегодня, 21 мая, примерно в 7:40. Грузовик и иномарка столкнулись на 13 километре автодороги Кириши — Будогощь – Смолено.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, неустановленный водитель легковушки на левом закруглении дороги выехал на полосу встречного движения. Там машина столкнулась с КамАЗом, перевозившим бензин.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка и такси разбились в ДТП на перекрестке Светлановского и Байкова. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения.