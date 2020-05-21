ЖК Stockholm от Setl Group стал лучшим среднеэтажным комплексом в России

Элитный жилой комплекс Stockholm с видовыми квартирами на Приморском проспекте стал лучшей новостройкой в России в номинации «Среднеэтажное строительство» по итогам I-го Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК.

Участниками конкурса стали более тысячи проектов от 772 застройщиков из 74 регионов России. Комплексу Stockholm от компании Setl Group удалось обойти всех конкурентов и завоевать престижную награду. Оценивало новые дома экспертное жюри из более чем 400 человек, каждому комплексу присваивали баллы по 17 группам параметров, таких как — транспортная доступность, социальная инфраструктура, архитектура, организация дворового пространства и многие другие.

Проект Stockholm отличается необычным архитектурным решением, основанным на окружающем природном и городском ландшафте. Здания-подковы идеально вписываются в окружающую среду, благодаря использованию натуральных природных материалов светло-песочных и темно-коричневых оттенков. Кроме того, застройщик позаботился о прилегающей территории, благоустроив набережную. Теперь на ней красуются современные светильники, разбиты цветники и проложены пешеходные дорожки.

В вечернее время художественная подсветка превращает в единый ансамбль жилой комплекс, красивые мосты и сияющую «Газпром Арену». Кроме того, уникальный проект собрал множество других наград в престижных архитектурных конкурсах, таких как «Золотой Трезини», «Доверие потребителя» и многих других. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».