Женщину, пожаловавшуюся на низкую зарплату, уволили из больницы

Она рассказала, что ей платят всего лишь 12 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщила россиянка, работавшая в регистратуре Кировского областного клинико-диагностического центра, на своей странице в Facebook. Она написала, что ее не устраивает заработная плата в размере 12 тысяч рублей. Сотрудница больницы уточнила, что ей приходится контактировать с разными людьми – в том числе теми, кто может болеть коронавирусом.

Через несколько дней женщину вызвали на разговор в кабинет главврача. Ее якобы просили «тихонько посидеть месяца два», а затем вернуться обратно.

«Потом вызвали обратно и попытались поговорить по душам. Сказали, что я своим поступком очень многих подвожу. Что сейчас сложный момент. Что полетят головы. Их головы. А у них семьи, мамы больные. Я сказала — нет»,

— рассказала россиянка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что банки в апреле зафиксировали падение зарплат в России. Сбербанк зафиксировал в апреле по сравнению с февралем снижение ФОТ среди клиентов из микробизенса на 12%, из малого бизнеса — на 5%.