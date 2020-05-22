Роспотребнадзор отказался от частичного заполнения самолетов из-за критики авиаотрасли

В Роспотребнадзоре решили отказаться от введенной ранее новой нормы рассадки пассажиров в самолетах в связи с коронавирусной пандемией.

Изначально Роспотребнадзор планировал использовать на воздушных суднах «шахматную» рассадку, благодаря которой пассажиры могли бы соблюдать социальную дистанцию во время полета.

Однако от такой идеи решили отказаться после обсуждения темы с главой Минтранса Евгением Дитрихом и обращения Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиаперевозчики просят отменить частичное заполнение самолетов. Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявила, что «антивирусная» рассадка пассажиров в самолетах может привести к скачку цен на билеты. Кроме того, в апреле наполняемость салонов составила всего 37%.