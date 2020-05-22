Злоумышленники пытались оформить кредит на покупку дома с поддельными документами

В Петербурге задержали троих подозреваемых в покушении на мошенничество в сфере кредитования.

По данным городского главка МВД, подозреваемые предоставили в банк подложные сведения, благодаря чему они заключили кредитный договор на сумму почти 10 млн рублей на покупку дачного дома.

Трое мужчин в возрасте 26, 37 и 60 лет задержаны в рамках расследования уголовного дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество».

По версии полиции, подозреваемые предоставили в банк заявки от имени мужчины на получение кредита в сумме 9,9 млн рублей. Они также подготовили пакет документов для получения кредита, в которых были ложные сведения о ежемесячном доходе мужчины.

В результате банк и гражданин заключили кредитный договор на покупку земельного участка и дома в дачном поселке в Сертолово. Денежные средства в заявленной сумме были одобрены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник-«брокер» оставил пенсионера в Невском районе без 2 млн рублей.