Путин: план по оснащению коек ИВЛ не выполнен

Президент России Владимир Путин заявил, что план по оснащению специальных коек аппаратами ИВЛ не выполнен.

«Что касается совсем специализированных коек, имею в виду коек оборудованных ИВЛ… план полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен», — заявил он на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

При этом он отметил, что из подготовленных больничным мест с ИВЛ свободны 91,8%.

За последние сутки в России зарегистрировано 8 894 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. При этом стабильно более чем у 40% болезнь не имеет клинических проявлений. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории РФ с начала пандемии составляет 326 448 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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