Джигурда решил засудить Собянина из-за «несуществующего коронавируса»

Никита Джигурда заявил, что Сергей Собянин наживается на ситуации с коронавирусной инфекцией, а также незаконно посадил жителей на самоизоляцию. Актер намерен судиться с мэром Москвы.

Скандальный артист обвинил градоначальника в сговоре с теневыми мировыми элитами и фармацевтическими компаниями. Он записал видеообращение, в котором высказался о ситуации. Джигурда убежден, что мэр скрывает наличие более современных технологий.

«Вы наживаетесь на так называемой эпидемии, которой на самом деле не существует», — отметил актер в своем обращении, размещенном на YouTube.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин намерен продлить ограничительные меры в Москве. То есть жители продолжат носить маски и перчатки в общественных местах. Также им надо будет получать электронные пропуска для перемещений по городу на транспорте.