При поступлении абитуриентам могут понадобиться справки о прививках

На справке будет информация обо всех прививках и перенесенных ранее инфекциях. Фото: pixabay

На справке будет информация обо всех прививках и перенесенных ранее инфекциях. Фото: pixabay

В Совете Федерации планируют разработать законопроект, запрещающий допускать учащихся без прививок в школы и вузы.

Согласно предложению, соответствующие справки могут понадобиться также при приеме на работу, в дошкольные учреждения и медорганизации.

Как сообщил ТАСС, в распоряжении отмечается, что соответствующие изменения должны усилить требования к иммунопрофилактике. Кроме того, изменения в законодательстве помогут внедрить требование об обязательном предоставлении справки, на которой будет информация обо всех прививках и перенесенных ранее инфекциях.

Изменения могут внести в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач назвал единственный симптом для вызова «скорой» при коронавирусе. Специалист рассказал, что в медучреждении главная помощь оказывается больным с недостатком кислорода.

Напомним, что с 12 мая в Северной столице объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.