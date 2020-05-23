Врач назвал единственный симптом для вызова «скорой» при коронавирусе

В стационаре главная помощь представлена в виде кислородной поддержки, поскольку до сих пор нет эффективных препаратов для лечения COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В стационаре главная помощь представлена в виде кислородной поддержки, поскольку до сих пор нет эффективных препаратов для лечения COVID-19. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

При инфицирования Covid-19 вызывать врачей следует в крайнем случае. Такое заявление сделал директор частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.

По его словам, если у зараженного нет сопутствующих заболеваний и он моложе 65, то лучше лечиться дома.

В разговоре с «Росбалтом» Авербах рассказал, что главным поводом для обращения к медикам является затрудненное дыхание и одышка. Специалист отметил, что пациенту сделают КТ и, если процент поражения легких окажется меньше 20, то его отправят домой долечиваться. В медучреждении главная помощь оказывается больным с недостатком кислорода.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили мощность второй волны Covid-19. Специалисты рассказали, что к наступлению второй волны пандемии большая часть граждан получит иммунитет к заболеванию.