В Петербурге 14 семей получили звания «За заслуги в воспитании детей»

В Северной столице нескольким семьям присудили звание «За заслуги в воспитании детей». Они получат денежные премии.

Документы на премирование подписал губернатор города Александр Беглов. В этом году будут награждены 14 семей.

Как сообщила пресс-служба администрации градоначальника, первое место и премия в размере 100 тыс. рублей досталась семье Шурыгиных. Второе место и премии по 50 тыс. рублей – семьям Сагань, Лактионовых и Баевых.

Еще несколько семей получат по 25 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов отказался открывать парки и скверы в Петербурге.