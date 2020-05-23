В Петербурге 14 семей получили звания «За заслуги в воспитании детей»

В Петербурге 14 семей получили звания &#171;За заслуги в воспитании детей&#187;
Звание и премии получат, согласно документу, 14 семей. Фото: pixabay

В Северной столице нескольким семьям присудили звание «За заслуги в воспитании детей». Они получат денежные премии.

Документы на премирование подписал губернатор города Александр Беглов. В этом году будут награждены 14 семей.

Как сообщила пресс-служба администрации градоначальника, первое место и премия в размере 100 тыс. рублей досталась семье Шурыгиных. Второе место и премии по 50 тыс. рублей – семьям Сагань, Лактионовых и Баевых.

Еще несколько семей получат по 25 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов отказался открывать парки и скверы в Петербурге.

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