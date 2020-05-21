Беглов отказался открывать парки и скверы в Петербурге

Власти Петербурга не будут отменять запрет на посещение парков и скверов. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в ответ на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

«С учетом изложенного основания для внесения в постановление изменения в части отмены запрета на посещение гражданами парков, садов, скверов в настоящее время отсутствует», — резюмировал Беглов.

Ответ губернатора Борис Вишневский опубликовал в своем telegram-канале. Парламентарий напомнил, что предлагал заменить запрет на посещение парков рекомендацией соблюдать дистанцию при прогулках. Вишневский указал на то, что рис заразиться на улице ниже, чем в метро, автобусе или продуктовом магазине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разрешили семейные прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе.