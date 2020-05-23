В 28 населенных пунктах Ленобласти нашли коронавирус

В Ленобласти 2380 человек заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти 2380 человек заразились коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленинградской области зарегистрировали 57 новых случаев коронавируса. Зараженных выявили в 28 населенных пунктах.

Случаи коронавируса за последние сутки подтверждены в Волосовском, Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Заболевшие выявлены в таких населенных пунктах как Волосово, Янино-1, Ваганово, Дубровка, Гатчина, Новый Свет, Кировск, Мины, Аннино, Большая Ижора, Сланцы, Овсище и других.

Общее число зараженных к 23 мая достигло 2 тыс. 380. С начала пандемии выздоровели 973 пациента, скончались 8 зараженных. Новых летальных случаев в регионе не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России зарегистрировали 9 тыс. 434 случая коронавируса.