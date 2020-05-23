На переобучение молодых мам Петербурга выделили 36,5 млн

На переобучение молодых мам Петербурга выделили 36,5 млн
Молодые мамы смогут получить дополнительное образование с помощью сертификата. Фото: unsplash.com

В Петербурге молодые мамы смогут пройти переобучение или повысить квалификацию за счет образовательного сертификата. На реализацию программы в 2020 году направили 36,5 млн рублей.

Получить образовательный сертификат могут женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком младше 3 лет, и безработные мамы дошкольников. Воспользоваться программой могут не менее 789 женщин.

«Всего в 2020 году направят на обучение не менее 1800 женщин с детьми», — рассказали в пресс-службе Администрации Петербурга.

По данным Смольного, в дистанционном режиме сейчас учатся 172 женщины с детьми. Наиболее востребованы программы: бухгалтерский учёт и налогообложение, логистика, управление персоналом, документационный менеджмент.

Для того, чтобы получить образовательный сертификат, необходимо выбрать образовательную программу из реестра и подать заявку в одно из Агентств занятости населения Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 50 тыс. жителей Петербурга официально признаны безработными.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дополнительное образование молодые мамы новости спб образовательные сертификаты обучение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге проверят данные о смерти женщины, к которой не приехала скорая
Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
В Ленобласти высадили 132 тысячи сеянцев хвойных деревьев
Спецназ взял штурмом захваченное здание Альфа-банка в Москве
На переобучение молодых мам Петербурга выделили 36,5 млн
В офисе банка в Москве мужчина захватил заложников
Эксперт предсказала снижение пенсионного возраста в России