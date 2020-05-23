Задержанный за попытку захвата заложников в офисе «Альфа-банка» в центре Москвы признал вину

Задержанный за попытку захвата заложников в офисе «Альфа-банке» в центре Москве признал вину.

«Вину признаю», — сказал он в ходе допроса, кадры которого размещены на YouTube-канале СК РФ.

Напомним, в субботу, 23 мая, в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина с сумкой и заявил, что у него бомба. В здание в этот момент находились шесть человек. Его удалось задержать во время проведения переговоров. Здание офиса взяли штурмом. В результате операции никто не пострадал. Полиция установила личность мужчины, пытавшегося захватить заложников в отделении «Альфа-банка» в Москве. Им оказался 34-летний житель Тюменской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестный мужчина захватил заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. Он угрожает взорвать здание. Неизвестный одет в черную куртку и спортивные штаны. Лицо его скрыто маской. Личность захватчика пока не установлена.