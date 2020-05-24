Во Всеволожском районе мужчина убил гостью своей сожительницы

Во Всеволожском районе мужчина убил гостью своей сожительницы
На теле женщины обнаружили ножевые ранения. Фото: Pixabay

В Ленобласти правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве женщины. Она оказалась в гостях у злоумышленника и его сожительницы.

Преступный инцидент произошел в субботу, 23 мая, в поселке Рахта. В отдел полиции обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что в ее квартире лежит труп.

Как сообщил Piter.tv, заявительница добавила, что женщина скончалась в одном из домов по Ленинградскому шоссе. Однако при осмотре были обнаружены ножевые ранения на теле.

По подозрению в совершении преступления был задержан сожитель хозяйки квартиры. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчины набросились на прохожих с молотком на Васильевском. Их доставили в отдел полиции.

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