Мужчины набросились на прохожих с молотком на Васильевском

Полицейские доставили троих мужчин в отдел на Васильевском острове за драку на улице.
Согласно информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Их подозревают в нападении на прохожих.
Так, сегодня, 24 мая, полицию на место происшествия вызвал неизвестный гражданин. Все произошло около дома №32 на Среднем проспекте, где двое мужчин збивали прохожих молотком.
Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемых и отвезли в отдел. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в переходе на «Садовой» бездомный избил петербуржца и оставил его без барсетки.