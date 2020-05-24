Мужчины набросились на прохожих с молотком на Васильевском

Полицейские доставили троих мужчин в отдел на Васильевском острове за драку на улице.

Согласно информации главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. Их подозревают в нападении на прохожих.

Так, сегодня, 24 мая, полицию на место происшествия вызвал неизвестный гражданин. Все произошло около дома №32 на Среднем проспекте, где двое мужчин збивали прохожих молотком.

Прибывшие на место стражи порядка задержали подозреваемых и отвезли в отдел. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в переходе на «Садовой» бездомный избил петербуржца и оставил его без барсетки.