Пожар в Петербурге унес жизни рэпера Купера и его матери

Рэпер Купер (настоящее имя Роман Алексеев) и его мать стали жертвами пожара в своей квартире в Петербурге. Трагедия произошла в субботу, 23 мая.

Об этом сообщается на сайте группы Bad Balance, участником которой был погибший музыкант. Алексеев умер на 44-м году жизни. Хип-хоп-группа Bad Balance (сокращенный вариант названия — Bad B.) была достаточно популярной в 90-х годах. Группа была основана в 1989 году Владом Валовым и Глебом Матвеевым. А свою карьеру рэпер начинал с другими музыкантами в группе DA 108.

«Купера больше нет», — написали коллеги музыканта.

Музыкант и его мать Людмила погибли в своей квартире на севере Петербурга. В понедельник, 25 мая, должна состояться судмедэкспертиза.

На сайте группы говорится, что Купер оставил после себя сольный альбом «ЙЯ», уникальный рэп-стиль и участие в бессмертном хите «Питер — я твой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при пожаре в многоэтажке на Северном проспекте погибли два человека.