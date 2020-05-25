В супермаркете на Ефимова мужчина бросился на охранников с газовым баллончиком, пытаясь украсть спиртное

В супермаркете на Ефимова мужчина бросился на охранников с газовым баллончиком, пытаясь украсть спиртное
Полиция также возбудила уголовное дело за разбой в супермаркете. Фото: pixabay.com

В супермаркете Адмиралейского района в пятницу, 22 мая, неизвестный мужчина пытался похитить алкоголь.

За помощью в правоохранительные органы обратились сотрудники «Перекрестка» на улице Ефимова, 2, где злоумышленник подрался с охранниками и распылил им в лицо содержимое баллончика, чтобы «обезвредить» нападавших и вынести спиртное, не оплатив.

Правоохранители незамедлительно прибыли на место происшествия. К счастью, охранникам к тому моменту удалось скрутить преступника. Выяснилось, что нападавший является гражданином Белоруссии и находится в федеральном розыске. Мужчину заключили под стражу и доложили о задержании белорусским властям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате драки на Пряжке петербуржец получил ножевое ранение горла. К счастью, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

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