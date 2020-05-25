Молодую женщину задушили в Янино и вывезли ее труп на тележке

Молодую женщину задушили в Янино и вывезли ее труп на тележке
Место происшествия в Янино. Фото: google.maps

Подозреваемым в убийстве оказался ее сожитель, с которым они снимали квартиру.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти произошло убийство 25-летней уроженки Астрахани. Все произошло днем в субботу, 26 мая, в доме №3 по Оранжевой улице. Полиция узнала об убийстве только на следующий день.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что 26-летний мужчина во время ссоры напал на свою сожительницу и задушил ее веревкой. Затем он закинул труп в строительную тележку и перевез его на 12 этаж дома №10 по Голландской улице.

Подозреваемого уже задержали, в скором времени ему предъявят обвинение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах мужчина обнаружил труп в своей квартире. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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