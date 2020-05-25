По горячим следам полиция Петербурга раскрыла угон иномарки с помощью эвакуатора

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных. Фото: pixabay.com

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных. Фото: pixabay.com

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемых в хищении автомобиля со стоянки торгового центра в Ленинградской области.

Украденная иномарка, как выяснилось, принадлежала 23-летнему старшему официанту одного из ресторанов петербургского аэропорт. Пострадавший обратился в полицию ранним утром 25 мая и рассказал, что с территории паркинга «Мега Дыбенко» неизвестные угнали зеленую Toyota Chaser 1999 года выпуска. Молодой человек оценил ущерб в 510 тысяч рублей.

Злоумышленники действовали открыто — загрузили автомобиль на эвакуатор и скрылись. Полиция оперативно установила собственника эвакуатора, 30-летнего петербуржца, и тот факт, что на украденной иномарке поменяли номера. Менее часа спустя были задержали владелец эвакуатора и его 24-летний пассажир. И эвакуатор, и «Тойота» отправлены на спецстоянку, подозреваемые доставлены в отделении полиции.

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