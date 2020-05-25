Более 60% россиян намерены провести летний отпуск дома

Более 60% россиян намерены провести летний отпуск дома
Большинство россиян считает, что их отдых пройдет примерно также, как год назад . Фото: Pixabay

Большинство граждан, планируя летний отпуск, опасаются того, что эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. Поэтому россияне намерены провести лето дома (61%) или на даче (31%) в этом году

Как рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, число планирующих провести отпуск за границей снизилось с 10% до 3%. Он отметил, что путешествовать по стране планируют 11%.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, 80% россиян стали реже выходить на улицу из-за коронавируса

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус отпуск россияне
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Пулковском шоссе пешеход перебегал улицу и попал под автобус
Спасатели локализовали пожар в большом ангаре в Пикалево
В Петербурге отменен праздничный салют на День города
Доказана эффективность популярного способа профилактики Covid-19
Скончался бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов
На Демьяна Бедного задымилась легковушка
На поддержку СМИ Петербурга в 2020 году выделено 120 млн рублей
В Петербурге мужчина ответит перед судом за преступление в сфере ...