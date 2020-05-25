Более 60% россиян намерены провести летний отпуск дома

Большинство россиян считает, что их отдых пройдет примерно также, как год назад . Фото: Pixabay

Большинство россиян считает, что их отдых пройдет примерно также, как год назад . Фото: Pixabay

Большинство граждан, планируя летний отпуск, опасаются того, что эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. Поэтому россияне намерены провести лето дома (61%) или на даче (31%) в этом году

Как рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, число планирующих провести отпуск за границей снизилось с 10% до 3%. Он отметил, что путешествовать по стране планируют 11%.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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