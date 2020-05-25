В Московском районе двое злоумышленников пытались украсть 7,5 кг кабеля

В субботу, 23 мая, наряд вневедомственной охраны задержал двоих выходцев из республик Центральной Азии, пытавшихся выкрасть кабель со стройплощадки.

Инцидент произошел около четырех часов дня на территории одной из научно-производственных организации Санкт-Петербурга, расположенной на улице Коли Томчака. На стройплощадку организации пробрались двое неизвестных, которых, по счастью, на камерах видеонаблюдения заметил росгвардеец.

Злоумышленники имели при себе несколько объемных мешков, о чем сотрудник вневедомственной охраны доложил своим коллегам, которые оперативно прибыли на место происшествия и задержали мужчин. Выяснилось, что преступникам удалось украсть со стройплощадки около 7,5 килограммов кабеля. Похищенное имущество изъяли, а воров передали полицейским.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело за подделку VIN-номера автомобиля.