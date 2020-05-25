В Петербурге завели уголовное дело за подделку VIN-номера иномарки

В Петербурге завели уголовное дело за подделку VIN-номера иномарки
Kia Rio. Фото: Pixabay

В середине мая в МРЭО ГИБДД №17 хотели зарегистрировать Kia Rio. Однако номера VIN у машины оказались поддельными.

Так, 14 мая машину должны были поставить на учет. Инспектор засомневался в подлинности маркировка номера VIN на кузове и двигателе. Сомнения оказались оправданы.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 38-летнего мужчину, который хотел зарегистрировать легковушку, опросили и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина ответит перед судом за преступление в сфере компьютерной информации.

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