Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа

Российское правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов а из-за рубежа, таким образом лишив граждан дешевого бензина.
Так, под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.
Согласно постановлению кабмина, опубликованного на портале правовой информации, ограничения введены для обеспечения энергетической безопасности РФ и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
Срок действия данного постановления может быть изменен до 15 июня.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербургской товарно-сырьевой бирже резко упали оптовые цены на бензин.