Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа

В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли. Фото: Pixabay

В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли. Фото: Pixabay

Российское правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов а из-за рубежа, таким образом лишив граждан дешевого бензина.

Так, под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.

Согласно постановлению кабмина, опубликованного на портале правовой информации, ограничения введены для обеспечения энергетической безопасности РФ и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Срок действия данного постановления может быть изменен до 15 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербургской товарно-сырьевой бирже резко упали оптовые цены на бензин.