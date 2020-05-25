Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа

Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа
В список попали, в частности, автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, судовое топливо и газойли. Фото: Pixabay

Российское правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов а из-за рубежа, таким образом лишив граждан дешевого бензина.

Так, под запрет, в частности, попали бензин, дизель, авиакеросин и судовое топливо.

Согласно постановлению кабмина, опубликованного на портале правовой информации, ограничения введены для обеспечения энергетической безопасности РФ и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Срок действия данного постановления может быть изменен до 15 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петербургской товарно-сырьевой бирже резко упали оптовые цены на бензин.

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Россиян временно лишили дешевого бензина из-за рубежа