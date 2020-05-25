В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
Фото: Baltphoto

В Государственной думе РФ предложили снизить возраст, после которого начисляют фиксированные надбавки к страховой пенсии. Сейчас таковые действуют при достижении 80 лет.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР. Авторы инициативы предлагают снизить возраст до 75 лет, ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где указано, что относить к старческому возрасту можно лиц, старше 75 лет.

Тем не менее, большинство парламентариев не поддержали это предложение, так как это значило бы слишком существенное изменения федерально бюджета. Однако они не отказываются от возможности единоразовых выплат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Государственной думы не поддержали предложение ввести уголовное наказание для руководителей организаций, выплачивающих зарплаты «в серую».

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