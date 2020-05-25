В Екатеринбурге из-за урагана погибли трое

Отмечается, что жертв может быть больше, но пока нашли тела только трех.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области. В Екатеринбурге случился ураган, в результате которого пострадал не только Екатеринбург, пригород, но и другие районы области. Из-за последствий стихии скончались три человека, госпитализирована женщина и ребенок. Отмечается, что пока непонятно, есть ли еще жертвы, информация уточняется.

Порывы ветра в регионе будут достигать 30 метров в секунду, так что лучше оставаться дома и не рисковать. Синоптики рассказывают, что опасен не только шквалистый ветер, но также гроза, крупный град, дождь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики рассказали, когда в Россию вернется майская погода. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в центре европейской территории страны в ближайшие два дня, понедельник-вторник, температура составит около +15…+18 градусов.