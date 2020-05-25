СК хочет отстранения главы Новой Ладоги после пожаров

Огонь ликвидировал несколько памятников архитектуры.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области. Ведомство хочет отстранения от должности главы администрации Новоладожского городского поселения. Отмечается, что именно из-за его халатности сгорело сразу несколько памятников архитектуры. Вопрос собираются решать через суд.

Известно, что в населенном пункте в период с 2018 по май 2020 год пламя уничтожило шесть объектов культурного наследия. В результате были возбуждены уголовные дела – фигурантами являются действующий и бывший главы администрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели локализовали пожар в большом ангаре в Пикалево. Возгорание произошло сегодня, 25 мая, в Пикалево. Сигнал о ЧП поступил в пожарно-спасательную часть в 13:30. По предварительной информации, возгорание случилось рядом с промышленной зоной.