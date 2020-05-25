Россияне смогут больше не носить с собой паспорт

Россияне смогут больше не носить с собой паспорт
Паспорта скоро не нужно будет носить с собой. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Теперь документ будет всегда при себе – в телефоне.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Ведомство собирается провести эксперимент, в рамках которого граждане смогут скачать приложение на телефон и больше не носить с собой паспорт. Он пройдет с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, надо будет авторизироваться через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

«Эксперимент создаст условия для повышения скорости обслуживания граждан и комфортные условия для бизнеса при оказании государственных и коммерческих услуг в электронном виде»,

— утверждают в Минкомсвязи.

Также через портал хотят разрешить ставить электронные подписи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иностранец купил паспорт РФ и хотел оформить на него банковскую карту.

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