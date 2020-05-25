Самый долгий отопительный сезон в Петербурге завершится 26 мая

В Северной столице завершается самый длительный отопительный сезон за последние 40 лет. Батареи в квартирах горожан будут отключены с завтрашнего дня, 26 мая.

Согласно распоряжению комитета по энергетике и инженерному обеспечению, во вторник в квартирах петербуржцев с девяти утра начнут отключать батареи.

Как сообщила пресс-служба администрации города, продолжительность последнего отопительного сезона составила 254 дня. Тепло в квартирах решили сохранить из-за пониженной температуры за окном. Предыдущий рекорд в 245 дней принадлежит отопительному сезону 1979-1980 годов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юным петербуржцам временно запретили выезжать на отдых в другие регионы. Данное решение было принято исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.