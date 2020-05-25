Юным петербуржцам временно запретили выезжать на отдых в другие регионы

В Смольном временно запретили юным петербуржцам выезжать на отдых в другие регионы. Такое заявление сделал председатель горкомитета по образованию Жанна Воробьева.

По ее словам, до 30 июня детей из Петербурга не будут отправлять в оздоровительные лагеря не только в другие регионы, но и в самом городе.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Воробьева отметила, что данное ограничение будет действовать до изменения санитарно-эпидемиологической обстановки. Данное решение принято исходя из рекомендаций Роспотребнадзора.

Председатель подчеркнула, что восемь летних лагерей в Петербурге и 34 в Ленобласти «смогут быстро сориентироваться», если эпидобстановка изменится в лучшую сторону и позволит начать прием детей раньше — с 15 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому из петербуржцев выплатили по 800 рублей на маски и перчатки.