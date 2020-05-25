Известно, почему нельзя включать телефон на борту самолета

Телефон должен быть выключен или переведен в авиарежим. Фото: pixabay

Телефон должен быть выключен или переведен в авиарежим. Фото: pixabay

Оказывается, этого делать действительно лучше не стоит.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем рассказал сотрудник авиакомпании British Airways рассказал изданию Daily Express. Он заявил, что пассажиры должны либо выключать, либо переводить телефоны в авиарежим. Несмотря на все слухи о том, что это делать необязательно, эксперт просит все-таки прислушиваться к экипажу. Исследования показывают, что мобильные телефоны связаны с неисправностями систем управления лайнером.

«И пускай технологии совершенствуются, регулирующие органы все равно осторожно относятся к вопросам безопасности», — пояснил он.

Смартфоны также негативно влияют на навигационные системы, на систему посадки самолета. Так что не нужно ни звонить, ни отправлять сообщения во время полета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка.