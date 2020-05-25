В России грозятся удалять приложения с пиратским контентом

Блокировку начнут с 1 октября 2020 года.

Об этом стало известно 25 мая. Обо всем сообщает ТАСС. Роскомнадзор собирается блокировать все приложения с пиратским контентом – то есть те, которые нарушают авторские и смежные права. Их нельзя будет сказать ни в App Store, ни в Google Play, ни в Huawei AppGallery с первого октября. Отмечается, что пока полномочиями по удалению приложений обладают только либо сами владельцы приложений, либо операторы связи.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2020 года»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор возглавил экс-сотрудник администрации президента. До этого момента должность руководителя ведомства занимал Александр Жаров. Его Мишустин освободил от должности по личной инициативе Жарова.