Роскомнадзор возглавил экс-сотрудник администрации президента

Роскомнадзор возглавил экс-сотрудник администрации президента
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: vk.com/rkn

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.

Обо всем стало известно в воскресенье, 29 марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

До Андрея Липова ведомством руководил Александр Жаров. Его Мишустин освободил от должности по личной инициативе Жарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оперативный штаб назвал процент тяжелых больных коронавирусом младше 40 лет. Специалисты заявили, что оставаться дома следует всем россиянам, ведь только так можно остановить распространение коронавируса.

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