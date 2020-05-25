Победительница «Холостяка» выложила фото с избранником

Судя по всему, пара действительно строит отношения после окончания шоу.

Об этом стало известно 25 мая. Финал «Холостяка» на ТНТ состоялся в это воскресенье. Зрители с замиранием сердце ждали решение стоматолога и его выбор пал на Барбару Пино, которая была фавориткой с самого первого дня. Довольно часто на шоу отношения не только начинаются, но и заканчиваются, но это не тот случай. И Криворотов, и Пино выложили совместные фотографии, а затем и «сториз», подтвердив свой союз.

Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro уже успела ответить на вопрос о будущих детях. Она отметила, что это тонкий момент и многое зависит от партнера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Антон Криворотов случайно показал победительницу шоу «Холостяк». До финала осталось все ничего, но внимательные пользователи уже вычислили фаворитку.