На Художников сгорел BMW

На Художников сгорел BMW
Сгоревший BMW. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 26 мая в Выборгском районе на парковке у дома произошел пожар.

Очевидцы сообщили, что автомобиль BMW загорелся ночью во вторник, 26 мая, у дома №33, корпус 1, по проспекту Художников.

На опубликованных снимках видно, что иномарка полностью выгорела.

«Ночью на проспекте Художников у дома 33,1 горел BMW», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Машину потушили спасатели. Другие автомобили не пострадали.

«Хорошо, что не перекинулось пламя на другие авто. ну и конечно мои соболезнования владельцу», — пишет пользователь Сети.

«Хорошо если застраховано», — отмечает другой комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ночью горел частный дом. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки, его потушили в начале пятого утра

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