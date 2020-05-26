На Художников сгорел BMW

В ночь на 26 мая в Выборгском районе на парковке у дома произошел пожар.
Очевидцы сообщили, что автомобиль BMW загорелся ночью во вторник, 26 мая, у дома №33, корпус 1, по проспекту Художников.
На опубликованных снимках видно, что иномарка полностью выгорела.
«Ночью на проспекте Художников у дома 33,1 горел BMW», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Машину потушили спасатели. Другие автомобили не пострадали.
«Хорошо, что не перекинулось пламя на другие авто. ну и конечно мои соболезнования владельцу», — пишет пользователь Сети.
«Хорошо если застраховано», — отмечает другой комментатор.
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