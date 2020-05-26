Петербуржцы заметили пожар на Константиновском проспекте

В Петроградском районе Северной столицы горожане заметили пожар. Очевидцы поделились кадрами черного дыма.

О возгорании стало известно во вторник, 26 мая. Кадры с места ЧП опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, пожар произошел в районе Константиновского проспекта. На фото виден дым, который распространяется по всему району. По всей видимости, возгорание серьезное.

Причины пожара пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской обороны пожарные тушили вспыхнувший офис. С огнем боролись 15 сотрудников пожарно-спасательной части и три единицы спецтехники.